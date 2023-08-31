Энергетики восстанавливают электроснабжение населенных пунктов Хасанского округа

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (АО «ДРСК») продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы в Хасанском округе после прошедшего циклона.

Со вчерашнего дня энергетики подключили от дизель-генератора (ДГУ) большую часть с. Филипповка. В населенном пункте без электроснабжения остаются 17 частных домов, к ним нет проезда из-за сильного разлива реки, также дополнительно включены потребители части п. Барабаш. Сегодня утром полностью восстановлено электроснабжение и с. Занадворовка. Главной сложностью для проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах остаётся отсутствие проездов к местам повреждений. На данный момент нет проезда по автодорогам Барабаш-Приморская-Перевозная-Безверхово, ст. Сухановка-Андреевка, Раздольное-Хасан-Гвоздево.

В настоящее время осуществляется доставка ДГУ в с. Береговое. После подключения установки будет восстановлено электроснабжение большей части потребителей населенного пункта. Еще два ДГУ направлены в Хасанский округ из других подразделений филиала для подачи электроэнергии в пострадавшие от паводка населенные пункты.

Кроме этого, энергетики готовят к транспортировке по морю дополнительные бригады, технику и необходимые материалы в с. Андреевка.

В Хасанском округе в настоящий момент в работах задействовано 10 бригад и 8 единиц техники, включая вездеход ТРЭКОЛ. Бригады устраняют повреждения на линиях электропередачи – убирают с проводов ЛЭП деревья и ветки, восстанавливают оборванные провода, меняют поврежденные изоляторы. В муниципалитете в некоторых местах нет связи. Бригады каждые два часа докладывают руководству филиала обстановку по сотовой или спутниковой связи.

Энергетики продолжают контролировать паводковую обстановку, организовано взаимодействие с МЧС, администрациями районов и городских округов, смежными сетевыми организациями (ССО). При нормализации паводковой обстановки будет привлечено дополнительно необходимое количество ремонтного персонала.

Энергетики также настоятельно просят жителей края соблюдать правила электробезопасности в паводковый и послепаводковой периоды. От соблюдения этих правил зависят жизнь и здоровье граждан.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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