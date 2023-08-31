В Уссурийске спасатели достали теленка из водопроводного коллектора

Теленок (тематический снимок). Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уссурийске прошла необычная спасательная операция, в беду попал теленок. Животное провалилось в неработающий водопроводный коллектор и никак не могло выбраться, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС Приморского края.

«Перепуганного детеныша коровы пришлось доставать с четырехметровой глубины при помощи пожарных рукавов и штурмовой лестницы. Благодаря слаженной работе специалистов все прошло хорошо, сейчас теленок жует сено, его вернули хозяину», – рассказали в ведомстве.

Напомним. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье спасатели нашли на побережье в 30 километрах от села Максимовка новорожденного жеребенка. Малыш неподвижно лежал и буквально погибал – худой и обессиленный. Сотрудники поисково-спасательного подразделения отогрели и напоили детеныша, а после – передали его главе местного поселения.

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