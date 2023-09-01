Ряды Вооруженных сил РФ пополнят 20 выпускников Военного учебного центра ТГМУ из Владивостока

Молодым врачам-офицерам дипломы, а также погоны вручил ректор университета Валентин Шуматов. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Во Владивостоке в стенах Тихоокеанского медицинского университета прошел торжественный выпуск военных врачей для Минобороны России. В ближайшее время ряды Вооруженных сил нашей страны пополнят 20 молодых офицеров, которые прошли шестилетнюю подготовку. Каждый из них уже получил офицерские погоны, звание лейтенанта и был распределен к месту службы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Молодым врачам-офицерам дипломы, а также погоны вручили ректор университета Валентин Шуматов и начальник медицинской службы ТОФ подполковник Николай Минаев.

«Наши ребята разъедутся по всей территории России – от Камчатки до Калининграда. И мы уверены, что они с гордостью будут нести свою службу, знания, полученные в университете и на практике, позволят им достойно выполнять работу и применять навыки и умения», – поделился начальник ВУЦ ТГМУ Минздрава России Игорь Королев.

Кстати, ТГМУ – единственный медицинский вуз за Уралом, где есть Военный учебный центр.

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