О любви и преданности: в Приморье стартовала премьера перезапуска фильма о Хатико

Фильм вышел в прокат 31 августа. Фото: кадр из фильма /предоставлено фондом «Умка».

Владивостокский фонд «Умка» провел конкурс репостов, по результатам которого восемь участников получили билеты на фильм китайского режиссера «Мой Хатико» (6+). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В основу сюжета легла история японского классика Канэто Синдо о профессоре и его преданном псе, и к столетию рождения Хатико кинематографисты сделали подарок всем поклонникам этой собаки, выпустив новый фильм.

«Все эти ценности отлично отражают миссию фонда «Умка», который уже 13 лет работает с бездомными животными во Владивостоке. На балансе и под опекой фонда ежемесячно находится около 240 животных», – рассказали волонтеры.

Премьера фильма состоялась 31 августа, и волонтеры фонда неслучайно выбрали его в качестве приза, ведь он рассказывает об искренней дружбе человека и собаки. В киноленте снялись три бездомных пса, которые прошли путь от боязни людей до обретения дома и любящей семьи.

«В этом фильме мы попытались через образы и звуки рассказать историю незнакомца, который чувствует себя одиноким даже в оживленной семье. Мы исследуем процесс разделения людей, с которым мы неизбежно сталкиваемся в жизни, и то, как каждый участник истории прощается с собой или своей эпохой. Хатико в нашей ленте – это не привычный многим акита-ину, а китайская сельская – она верная и милая, но от природы настороженная и чувствительная. После окончания съемок трех собак забрали в семьи», – рассказал режиссер Сюй Ан.

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