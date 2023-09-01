Губернатор Приморья побывал в Спасске-Дальнем после дождей

Обстановка в Спасске-Дальнем. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, накануне, 31 августа, проинспектировал обстановку в Спасске-Дальнем после очередного удара ливней. Ситуация, сказано в сообщении пресс-службы правительства края, под контролем.

Как стало известно «КП – Владивосток», уровень воды не критичен. Затруднен проезд легкового транспорта так как дороги все-таки подтоплены. Вода к тому же пришла в приусадебные участки и некоторые дома.

Фото: правительство Приморского края

Как сообщил Олег Николаевич, 500 жителей уже получили выплаты от органов соцзащиты Спасска-Дальнего. Тем, кто потерял имущество полностью, тоже помогут. Например, одна из жительниц поинтересовалась, на какую сумму можно рассчитывать, если от дома в 60 квадратных метров остался только потолок.

Во-первых, положена выплата за каждый «квадрат». 7 тысяч рублей за 60 – это 420 тысяч. Также на каждого проживающего (в доме их двое) положено еще 100 тысяч. Выходит 620 тысяч.

«Подняли старые карты, где сливаются реки Кулешовка со Спассовкой, там должен быть нормальный канал с выходом в Ханку, а его нет, он теряется. Нужно делать русло, чтобы вода скидывалась. Поэтому придет техника, чтобы заниматься дноуглублением, насыпи делать», – заявил Олег Кожемяко.

Напомним, ранее глава Приморья обращался на федеральный уровень с инициативой упростить порядок проведения превентивных мероприятий для предупреждения подтоплений городов и поселков. А именно заниматься расчисткой, дноуглублением рек до введения режима ЧС.

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