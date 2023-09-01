Новый тайфун может обрушить на Приморье ливни в начале сентября

Подробнее о тайфунах рассказал Борис Кубай. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тихом океане зародились четыре новых тайфуна: SAOLA, DAMREY, HAIKUI и KIROGI. В итоге общее количество вихрей достигло 12. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, нанесу ли очередные вихри удар по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы Примгидромета, SAOLA 2-3 сентября окажется на территории Китая и самоликвидируется. Тайфун DAMREY и вовсе ушел на восток в Тихий океан, поэтому не представляет никакой угрозы для края. А вот расчеты по вихрю HAIKUI отличаются друг от друга:

«Часть из них указывает на то, что в период с 3 по 5 сентября тайфун будет крутиться в районе Шанхая, деградируя и растворяясь над территорией Китая. Другие показывают вероятность прохождения отдельных фрагментов тайфуна над акваторией Японского моря 6 – 8 сентября, возможно несколько задевая юг Приморья».

Тайфун KIROGI примерно 8 сентября окажется в Корейском проливе, а в течение 9-10 сентября он может проходить над центральной частью Японского моря в северо-восточном направлении в сторону острова Хоккайдо, но пока сложно сказать, насколько серьезным будет его влияние на погоду в Приморье.

Напомним, что ранее Борис Кубай заявил, что август 2023 года в Приморье войдет в историю, ведь за месяц в крае выпало почти 15 тысяч осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Размещено более 700 человек: военные корабли вывозят приморцев из затопленных районов

Опубликованы кадры эвакуации пострадавших в Зарубино и Андреевке на кораблях ТОФ (подробнее)

Жестокая большая вода: обстановка 31 августа в Приморье после дождей

В Приморье из-за паводков расширили границы ЧС и приступили к эвакуации людей (подробнее)

Поражает печень, сосуды, желтеют глаза: почему в Приморье началась массовая вакцинация от болезней после наводнений

Озвучены неочевидные угрозы для жителей Приморья после наводнений (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.