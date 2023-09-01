Огромный булыжник влетел в припаркованное авто во Владивостоке

Часть авто смяло. Фото: newsvlc

Во Владивостоке булыжник гигантских размеров скатился с сопки и ударил по автомобилю. Инцидент произошел на Луговой, 83в. По словам очевидцев, камень прилетел с площадки, которую отсыпают на сопке Шошина рядом с домом по улице Красного знамени, 133/4, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Судя по кадрам с места происшествия, удар пришелся по передней части автомобиля. Видно, как по земле разбросало крошки от лобового стекла, а часть машины смяло. Теперь владельцу транспорта предстоит выяснить, по чьей вине его имущество пострадало.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как бетонный столб упал на машину на парковке во Владивостоке. Поваленные деревья – это, конечно, страшно, но вот упавший бетонный столб – дело уже совсем серьезное. Жители города искренне сочувствовали автомобилисту, они уверены, что на его месте мог оказаться любой из нас.

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