Во Владивостоке День знаний для детей из подтопленных городов провели в Музее Арсеньева

Для ребят продумали маршрут и интересные задания. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

В августе приморцы столкнулись с настоящей бедой: из-за мощных ливней дороги, дома многих городов и сел погрузились под воду. Чтобы юные жители края, пострадавшие от паводков, смогли немного отвлечься, для них организовали празднование Дня знаний в стенах Музея-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказала начальник отдела музейно-образовательных программ Екатерина Белоголовцева, детей пригласили в «Семейный лабиринт». Для ребят продумали игровой маршрут по музейным выставкам и интересные задания:

«Такой формат позволяет детям и взрослым познакомиться с музеем и его экспонатами самым неожиданным способом».

Игровой формат позволил ученикам лучше познакомиться с экспозициями музея. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Например, в «Кабинете исследователя» юные приморцы не только узнали, как Российская империя начала расширять свою территории и прирастать новыми землями, ребята также примерили на себя роль первооткрывателей нашего региона.

В экспозиции другого зала под названием «Время города» школьники погрузили в старый китайский квартал во Владивостоке – мир Миллионки. Здесь детям и подросткам рассказали о взаимодействии разных цивилизаций в приморской столице, смешении культур, языков и традиций.

На некоторые вопросы ребята искали ответ самостоятельно. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Ученики также узнали больше о культуре коренных народов России. Ребята также попытались самостоятельно ответить на вопрос, какие виды бизнеса процветали во Владивостоке в конце XIX – начале XX веков. Сделали они это благодаря интерактивно-познавательному модулю в зале «Время дела».

Школьники узнали много нового о Приморье и России в целом. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Кстати, 1 сентября в музейной игре приняли участие школьники не только из Владивостока, но и из других муниципалитетов края, которые больше всего пострадали от дождей и наводнений: Спасского, Михайловского, Уссурийского городского округа. Инициатором такого праздника стал губернатор региона Олег Кожемяко, который предложил организовать интерактивную игру в рамках проекта «Арсеньевская карта».

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