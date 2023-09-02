В один из наиболее затопленных муниципалитетов Приморья ввели дополнительные авиарейсы

Транспортное сообщение нарушено в Лазовском округе. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Из-за сложной дорожной обстановки, которую вызвали обрушившиеся на Приморье дожди, в крае ввели дополнительные авиарейсы по маршруту Владивосток – Преображение – Владивосток. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, нарушено транспортное сообщение в Лазовском округе, поэтому со 2 по 4 сентября компания «Аврора» будет выполнять дополнительные рейсы по следующему графику: вылет из Владивостока в 8:15 – прибытие в Преображение в 9:05, вылет из Преображения в 9:30 – прибытие во Владивосток в 10:30.

Напомним, что с 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального уровня, так как природа нанесла Приморью ущерб на семь миллиардов рублей. Главный синоптик края Борис Кубай заявил, что август 2023 года войдет в историю из-за большого количества осадков.

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