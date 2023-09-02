На предстоящей рабочей неделе погода в Приморье ожидается нестабильной

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Оксана ЗУЙКО

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на предстоящую рабочую неделю сентября. По словам специалистов, погода обещает быть переменчивой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник, 4 сентября, и в ночь на 5 число существенные осадки не ожидаются. Минимальная температура воздуха достигнет +10...+19°C, максимальная +25...+30°C, а на восточном побережье +20...+24°C.

Днем 5 сентября в Приморье пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха понизится на 1-3 градуса.

В среду, 6 числа, из-за антициклона в край вторгнется холодный воздух, поэтому столбики термометров опустятся еще на 1-3 градуса. Дожди пройдут, ожидается солнечная погода.

Во Владивостоке 4 сентября без осадков, облачно с прояснениями. Вечером 5 числа не исключен небольшой дождь, днем потеплеет до +23...+25°C. В среду ожидается хорошая и солнечная погода.

Напомним, что в Тихом океане зародилось несколько новых тайфунов, один из них в начале сентября может испортить погоду в Приморье.

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