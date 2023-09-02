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НовостиВладивосток2 сентября 2023 3:24

Долго не продержится: в мэрии Владивостока сделали важное заявление по трафиковой трассе

Грузовики тяжелее 3,5 тонн больше не смогут проезжать по Некрасовскому путепроводу
Павел САХАРОВСКИЙ
На путепроводе установят камеры фиксации правонарушений.

На путепроводе установят камеры фиксации правонарушений.

Фото: Администрация Владивостока

И днем, и ночью десятки тысяч машин проезжают по главной транспортной артерии Владивостока – Некрасовскому путепроводу. Для снижения нагрузки на трассу в администрации города решили запретить большегрузам свыше 3,5 тонн проезжать по этому пути. Чтобы следить за соблюдением правил, здесь установят камеры фиксации правонарушений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в управлении дорог мэрии, раньше по путепроводу могли проезжать машины с прицепами и фуры больше 8 тонн, но теперь правила изменятся:

«Многие даже после того, как проезжали пост ГИБДД на Некрасовской все равно осознанно шли на нарушения и заезжали на путепровод со стороны водоканала. Стимулировать водителей соблюдать ПДД помогут только камеры фиксации».

По словам представителей управления дорог мэрии, перегруженность трассы большегрузами приведет к тому, что отремонтированные деформационные швы и укладываемый новый асфальт не продержатся долго, поэтому для фур массой свыше 3,5 тонн и машин с прицепами отныне запрещен проезд по путепроводу.

В мэрии напомнили, что для грузовиков предусмотрены альтернативные проезды: через Снеговую или объездную Седанка – Патрокл.

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