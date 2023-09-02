Долго не продержится: в мэрии Владивостока сделали важное заявление по трафиковой трассе

На путепроводе установят камеры фиксации правонарушений. Фото: Администрация Владивостока

И днем, и ночью десятки тысяч машин проезжают по главной транспортной артерии Владивостока – Некрасовскому путепроводу. Для снижения нагрузки на трассу в администрации города решили запретить большегрузам свыше 3,5 тонн проезжать по этому пути. Чтобы следить за соблюдением правил, здесь установят камеры фиксации правонарушений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в управлении дорог мэрии, раньше по путепроводу могли проезжать машины с прицепами и фуры больше 8 тонн, но теперь правила изменятся:

«Многие даже после того, как проезжали пост ГИБДД на Некрасовской все равно осознанно шли на нарушения и заезжали на путепровод со стороны водоканала. Стимулировать водителей соблюдать ПДД помогут только камеры фиксации».

По словам представителей управления дорог мэрии, перегруженность трассы большегрузами приведет к тому, что отремонтированные деформационные швы и укладываемый новый асфальт не продержатся долго, поэтому для фур массой свыше 3,5 тонн и машин с прицепами отныне запрещен проезд по путепроводу.

В мэрии напомнили, что для грузовиков предусмотрены альтернативные проезды: через Снеговую или объездную Седанка – Патрокл.

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