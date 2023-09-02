Энергетики ДРСК завершают аварийно-восстановительные работы в Хасанском округе

Более 95 % всех потребителей муниципалитета подключены к электроснабжению. Тематическая фотография. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Энергетики Приморских электрических сетей (АО «ДРСК») завершают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах в Хасанском округе. Более 95 % всех потребителей муниципалитета подключены к электроснабжению. Вчера было восстановлено электроснабжение п. Витязь, с. Перевозное Хасанского округа.

Сегодня, 2 сентября, энергетики продолжат восстановительные работы на самых сложных участках, где до сих пор отсутствуют проезды. В течение дня энергетики будут проводить работы по установке новых опор и перетяжке провода – фактически из-за изменения русла некоторых рек будут построены новые участки линий электропередачи. В настоящее время решается вопрос о подключении дизель-генераторной установки (ДГУ) в с. Рязановка. Энергетики взаимодействуют с администрацией муниципалитета по выделению техники для транспортировки ДГУ. До конца дня электроснабжение населенного пункта будет восстановлено. Также сегодня энергетики подключили к ДГУ часть с. Филипповка (несколько частных домов). В остальных населенных пунктах Хасанского округа электроснабжение потребителей полностью восстановлено. После завершения аварийно-восстановительных работ все потребители, запитанные от ДГУ, будут переведены на нормальную схему электроснабжения.

Кроме этого, энергетики продолжают осмотры ЛЭП в Хасанском округе, в том числе для оценки ущерба, причиненного непогодой. Сейчас в муниципалитете работает 9 бригад (29 человек) и 9 единиц техники.

Энергетики продолжают вести мониторинг паводковой обстановки. В настоящее время на всей территории Приморья отмечается спад уровня воды.

Энергетики также настоятельно просят жителей края соблюдать правила электробезопасности в паводковый и послепаводковой периоды. От соблюдения этих правил зависят жизнь и здоровье граждан.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

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