Электротехники «Восточного Порта» отмечают день подразделения

Спектр задач у электротехников «Восточного» обширный. Фото: АО «Восточный Порт»

Сегодня 44-ю годовщину со дня образования своего подразделения отмечает коллектив Электротехнической лаборатории АО «Восточный Порт» (ЭТЛ).

Спектр задач у электротехников «Восточного» обширный. Среди них испытание, калибровка и ремонт различных средств измерений электроэнергии, таких как вольтметры, амперметры, счетчики. Здесь же тестируют специальные средства защиты. Но самая главная задача сотрудников ЭТЛ – это обслуживание трех головных электроподстанций «Восточного Порта». С этим наши специалисты всегда справляются на высоком профессиональном уровне.

Коллектив «Восточного» поздравляет своих коллег с днем рождения Электротехнической лаборатории, желает самого крепкого здоровья, благополучия и всегда хорошего настроения!

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