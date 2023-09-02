Во Владивостоке 1500 школьников посоревновались в скорости на фестивальном забеге

Старт мероприятию дал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края
В столице Приморья в честь празднования Дня знаний организовали фестиваль, в рамках которого состоялось мероприятие «Забег первых» для. Старт спортивному событию дал губернатор края Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Участие в забеге приняли 1500 школьников с 1 по 4 класс и их родители.
«Пусть этот забег будет первым стартом в вашей спортивной жизни, чтобы он сопровождал вас во время учебы в школе, институте, на работе. Будьте сильными и здоровыми, вы – будущее Приморья», – выступил перед гостями фестиваля Олег Кожемяко.
Забег организовали для ребят с 1 по 4 класс.
Фото: КП – Владивосток
Первыми дистанцию в 500 метров пробежали первоклассники, которых разделили на группы по 40-50 человек.
В субботу, 2 сентября, во Владивостоке проходит фестиваль «Время быть первым». Для детей и их родителей организовали различные спортивные и культурные мероприятия. На празднике перед гостями выступит популярный исполнитель Niletto.
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