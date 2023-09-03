Водоснабжение отключат в домах Владивостока и Артема для ремонта

Плановый ремонт начнется 5 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Недельный ремонт на части объектов водоснабжения запланировал водоканал в Артеме и во Владивостоке. Без холодной воды останутся сотни домов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Во вторник, 5 сентября, ХВС отключат с 9 часов утра до полуночи на Арсеньева, 2а. В среду, 6 сентября, подача воды прекратится в Артеме с 9 до 20 часов по адресам:

улица Третья, 1-38;

улица Авиационная, 1-14;

улица Вторая, 12, 108, 115, 117, 121, 127, 130;

улица Центральные Кневичи, 1-14;

улица Переселенческая, 9;

переулок Чуркина.

Во Владивостоке с 9 до 19 часов 7 сентября водоснабжения не будет на Бакунина, 12, а также в домах на Успенского, 19-27, 32-58а.

Плановый ремонт в дальневосточной столице продолжится с 14 сентября и затронет еще около сотни домов. Список улиц доступен на сайте регионального водоканала.

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