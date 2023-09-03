На Камчатке 18 спасли из дымовой ловушки во время пожара

Погибших и пострадавших нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупный пожар произошел в четырехэтажном доме на Виталия Кручинина в Елизово. Как стало известно «КП – Дальний Восток», 12 жильцов смогли выбраться самостоятельно, 18 человек эвакуировали с помощью автолестниц.

По информации регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила ранним утром в 7:35. На место оперативно прибыли спасатели, тушили пожар 14 специалистов на трех единицах техники.

Помощь в эвакуации людей, отрезанных от выхода дымовой ловушкой, оказывала и Росгвардия. Локализовали огонь спустя примерно 20 минут, в 8:23 пожар был потушен. В комнате повреждены стена и мебель на площади 10 квадратных метров, закопчен общий коридор на площади 20 квадратных метров. Причину происшествия выясняют сотрудники Госпожнадзора.

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