В Приморье ранее судимый хабаровчанин и его приятель из Находки обокрали бабушку

Подозреваемых задержали. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке ранее судимый житель Хабаровска и его сообщник из Находки обокрали гараж местной пенсионерки. Мужчины стащили два плазменных телевизора стоимостью 30 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

73-летняя пенсионерка не растерялась и сразу же написала заявление в полицию, как только поняла, что кто-то проник в гараж и стащил ее технику. Полицейские отыскали злоумышленников. Им оказались 26-летний ранее судимый хабаровчанин и 30-летний житель Находки.

Воришек задержали, они дали признательные показания. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемых отправили в СИЗО.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье внук обокрал собственную бабушку. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, ранее молодой человек уже был замечен в подобных преступлениях. Следователи возбудили по факту кражи еще одно уголовное дело, а фигуранту выдана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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