В приморском заповеднике показали необычный способ питания пятнистых оленей

Кадры из заповедника. Фото: принтскрин видео.

Пятнистые олени национального парка «Земля леопарда» в Приморье вновь продемонстрировали свои навыки подводной охоты перед фотоловушкой. Конечно, один из копытных, попавших в объектив, не знал, что ведется съемка, но видео получилось зрелищным, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На записи видно, как олень практически полностью уходит под воду на длительное время, а затем выныривает с добычей. Со дна водоема животные достают так называемые гидрофиты – водные растения, богатые веществами и минералами.

Пятнистый олень, или олень-цветок – копытное, встречающееся на Корейском полуострове, в Китае, Японии и на юге Приморского края России. Из-за постоянного преследования охотниками и браконьерами едва не вымер в начале 20 века. Один из семи видов копытных «Земли леопарда». Сегодня на юго-западе Приморья, в том числе в нацпарке и заповеднике, обитают более 23 тысяч пятнистых оленей.

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