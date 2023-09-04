На популярном пляже на острове Русский временно закроют проезд для автомобилей

Подробности рассказали в пресс-службе Дирекции общественных пространств. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

На острове Русский часть пляжа Малый Аякс с 7 по 13 сентября закроют для проезда. Об этом рассказали в пресс-службе Дирекции общественных пространств. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей учреждения, временный запрет связан с проведением на территории санитарных работ. Путь на пляже ограничат только для проезда и парковки автомобилей, пеший проход останется свободным.

Напомним, что это не единственные ограничения, которые ввели на острове Русский. Например, из-за проведения Восточного экономического форума с 8 по 13 сентября для многих типов судов большинство акваторий окажутся закрытыми. Такую же меру объявили и для воздушного транспорта.

С 10 по 13 сентября ограничат движение для большегрузов, перевозку опасных грузов: радиоактивных, отравляющих и взрывоопасных веществ, вооружения и боеприпасов, запретят проведение земляных работ и гидравлических испытаний.

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