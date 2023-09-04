Вспышки пламени и столб черного дыма: в Приморье полыхает парковка с большегрузами

Кадры с места ЧП. Фото: принтскрин видео.

Жители Артема поделились яркими кадрами, как над городом в небо взмывает огромный черный столб дыма. Судя по всему, ЧП произошло на парковке для большегрузов, что именно послужило причиной возгорания, на данный момент неизвестно. Редакции рассказали, что сотрудники МЧС разбираются в ситуации, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Словно так и задумано. Валит дым, вижу огненные вспышки, а люди проходят мимо как ни в чем не бывало», – подметил автор видеоролика.

Редакции рассказали, что 4 сентября в 10:32 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании хозпостроек на улице Гагарина в Артеме. Незамедлительно к месту пожара выехали спасатели.

«На момент прибытия пожарных горели три близко расположенных хозпостройки. В результате пожара одна бытовка уничтожена полностью, два строения повреждены огнем частично. Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», – рассказали «Комсомольской правде – Владивосток».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как густые столбы дыма и молниеносно захватывающие все на своем пути языки пламени тут же привлекли внимание местных жителей. Пожар случился поздним вечером на территории ТЦ «Китай-город», что на Выселковой, 39. Очевидцы сообщали, что полыхает склад, находящийся на территории ТЦ. Пожарные прибыли на место ЧП спустя 7 минут и принялись тушить очаги горения.

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