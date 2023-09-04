Владивостокские меломаны слетелись на Сахалин послушать рок

Фото: предоставлено ПАО «МТС».

Цифровая экосистема, c помощью технологии Big Data проанализировала посещаемость фестиваля музыки и авиации» «Крылья Сахалина» на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе. Концерт с участием известных рок-групп посетили туристы из 39 городов России. Владивосток вошел в топ-5 городов, из которых прилетели поклонники рока.

В мероприятии приняли участие несколько десятков тысяч зрителей, из них более 90% – жители Сахалинской области. В ТОП-5 регионов, откуда любители рока прилетели на событие, вошли дальневосточные регионы и два самых крупных города России. Наибольшую долю гостей фестиваля составили москвичи – 20% от общего числа приезжих посетителей. Второе место забрали владивостокцы – 12%, третье – хабаровчане, на долю которых пришлось около 10%. Замыкают пятерку любители рока из Благовещенска и Санкт-Петербурга.

«Аналитика сервиса бронирования отелей МТС Travel подтверждает растущий интерес туристов к Дальнему Востоку. Так, Сахалин и Камчатка привлекают путешественников не только в зимний сезон на горнолыжные склоны, но также летом, особенно в период проведения культурных мероприятий и фестивалей. На четверть по сравнению с прошлым годом вырос турпоток и в Амурскую область – она привлекает «промышленным» туризмом. В свою очередь, туристы со всего Дальнего Востока активно едут в Приморье - в ТОП-10 регионов по численности гостей стабильно входят Хабаровский край, Амурская область, Сахалин, Камчатка и Якутия», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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