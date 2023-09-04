Вооруженные жители Приморья обстреливают камеры фиксации нарушений ПДД

Стоимость каждого комплекса превышает 1,5 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Цифрового Приморья.

В один день на трассе Артем – Находка повредили два комплекса фиксации нарушений ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе Цифрового Приморья, представители организации предполагают, что технику обстреляли. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Один из случаев произошел на дороге в Шкотовском районе, а другой – в Находке. Специалисты Цифрового Приморья оценивают ущерб, а также готовят документы, чтобы передать их в полицию. Стоимость каждого комплекса превышает 1,5 миллиона рублей.

В пресс-службе организации добавили, что это уже 17 раз, когда неизвестные ломают технику, но с какой целью, остается загадкой.

«Ущерб от подобных действий превышает 20 миллионов рублей. Чаще всего аппаратуру выводят из строя на находкинской трассе. Камеры здесь просто расстреливают».

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