Житель Приморья пойдет на скамью подсудимых за перепродажу краденой техники

Уголовное дело передали в мировой суд Надеждинского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье осудят жителя, которого обвиняют в скупке краденой техники. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры, 33-летний мужчина с конца августа по начало сентября прошлого года приобретал бытовую и садовую технику у своего знакомого. При этом приморец знал, что все предметы были похищены на ж/д станции из контейнера, который прибыл в торговую организацию.

За 56 тысяч рублей обвиняемый купил товаров более чем на 1,7 миллиона рублей: телевизоры, роботы-пылесосы, садовый измельчитель и многое другое. Затем он продавал технику в районе остановки ж/д транспорта Кипарисово случайным прохожим.

В итоге на приморца завели уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Теперь ему грозит либо штраф до 40 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направили в мировой суд Надеждинского района.

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