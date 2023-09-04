На Камчатке перед судом предстанет мачеха за истязание пасынка

Женщине грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Камчатке перед судом предстанет жительница села Тигиль. Ее обвиняют в том, что она несколько лет избивала своего 13-летнего пасынка, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

По версии следствия, обвиняемая стала мачехой мальчика с октября 2020 года. И с тех самых пор по апрель 2023 года будучи недовольной успеваемостью и поведением несовершеннолетнего под видом мер образовательного и воспитательного характера систематически наносила ему побои, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания.

«Свою вину женщина признала лишь частично. Уголовное дело направлено в Тигильский районный суд Камчатского края для рассмотрения по существу. За совершенное деяние обвиняемой грозит наказание до семи лет лишения свободы», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье женщина пыталась убить своего ребенка, шантажируя мужчину. По версии следствия, 4 августа пьяная мать, находясь дома, начала бить по рукам и телу 2-летнего мальчика осколком стеклянной бутылки. В итоге у малыша оказались изрезаны все руки и спина. При этом все происходящее она снимала на видео, которое зачем-то отправила подруге.

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