На Камчатке приступили к производству дронов-камикадзе для бойцов СВО

Дроны-камикадзе. Фото: Правительство Камчатского края

На Камчатке запустили производство специальных дронов-камикадзе для бойцов СВО. Свое название техника получила, потому что может переносить взрывчатку. К отправке уже готова первая партия – 80 беспилотников, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

«Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад. Еще одна наша задача – обеспечивать связку камчатских производителей, операторов, а также обучение подразделений Вооруженных сил РФ, которые базируются на территории региона, управлению дронами и их обслуживанию», – заявили в правительстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморские бизнесмены отправили в Донбасс три внедорожника. Бойцам также передали необходимую технику и вещи. Предприниматели также рассказали, что намерены регулярно поддерживать солдат.

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