Погода на ВЭФ во Владивостоке обещает быть спокойной, но с кратковременными дождями

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Андрей Михайлов

Уже совсем скоро во Владивостоке на острове Русский начнется Восточный экономический форум. В пресс-службе Примгидромета корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала, какая погода ожидается в дни ВЭФ. Подробности – в материале.

По предварительному прогнозу, погода с 8 по 13 сентября ожидается спокойной без значительных ухудшений.

«Но 11 числа пройдет атмосферный фронт, который может вызвать кратковременные дожди. Прогнозы будут уточняться».

Напомним, что в Приморье с 25 августа действует режим ЧС федерального характера. Край посетил полпред президента России Юрий Трутнев, который посетил наиболее затопленные районы Уссурийска. Из-за дождей и наводнений в регионе пострадали 44 тысячи жителей.

Также отметим, что в дни проведения ВЭФ во Владивостоке вводят ряд ограничений для большегрузов, а также морского и воздушного транспорта.

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