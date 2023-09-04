Главное не встретить ночью: кадры пугающего животного облетели соцсети Приморья

Странного зверя заметили на крыше гаража.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Необычную сторожевую собаку заметили жители Уссурийска на территории частного дома. Кадрами приморцы поделились в социальных сетях, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
«Вот такой неведомый металлический зверь охраняет вход в один из дворов на улице Воровского. Осторожно, во дворе злая киберсобака», – пишут жители.
Металлический пес действительно выглядит угрожающе, он весь покрыт острыми шипами, а на конце его хвоста будто бы находится копье. Некоторые отметили, что статуя похожа не только на собаку, но и на Чужого. Одно ясно точно, наткнуться на такое нечто ночью явно никому не захочется.
Некоторым пес напомнил Чужого. Фото: @Kommunar_Ussuriisk.
В комментариях под фотографиями приморцы добавили, что киберпес уже давно охраняет этот частный дом.
Напомним, что во Владивостоке есть и свои интересные статуи, например, всадник апокалипсиса, как его прозвал автор. Это инсталляция в виде мотоциклиста на горном байке.
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