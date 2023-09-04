Главное не встретить ночью: кадры пугающего животного облетели соцсети Приморья

Странного зверя заметили на крыше гаража. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Необычную сторожевую собаку заметили жители Уссурийска на территории частного дома. Кадрами приморцы поделились в социальных сетях, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Вот такой неведомый металлический зверь охраняет вход в один из дворов на улице Воровского. Осторожно, во дворе злая киберсобака», – пишут жители.

Металлический пес действительно выглядит угрожающе, он весь покрыт острыми шипами, а на конце его хвоста будто бы находится копье. Некоторые отметили, что статуя похожа не только на собаку, но и на Чужого. Одно ясно точно, наткнуться на такое нечто ночью явно никому не захочется.

Некоторым пес напомнил Чужого. Фото: @Kommunar_Ussuriisk.

В комментариях под фотографиями приморцы добавили, что киберпес уже давно охраняет этот частный дом.

Напомним, что во Владивостоке есть и свои интересные статуи, например, всадник апокалипсиса, как его прозвал автор. Это инсталляция в виде мотоциклиста на горном байке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.