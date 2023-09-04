Кадры от местных жителей. Фото: patroklinfo

Жители Владивостока пожаловались на мазутные пятна в бухте Соболь. Третьего сентября в сети появились кадры, на которых видно, как что-то похожее на бензин плавает на поверхности воды. Местные винят в этом корабли, которые стоят неподалеку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В мэрии города редакции рассказали, что связались с управлением экологии, специалисты передали информацию в морспасслужбу. Там пообещали со всем разобраться, так как это их зона ответственности.

Также в ЕДДС города заявили, что 4 сентября около 14:30 специалисты административно-территориального управления и ГОЧС проверили бухту, но не обнаружили никаких следов загрязнений.

По словам очевидцев, год назад произошла похожая история, но тогда масляное пятно было куда больше и стоял неприятный запах нефтепродуктов.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как крупный разлив неизвестного вещества произошел в акватории Находки. Специалисты, которые прибыли на место происшествия, вызвали нефтемусорщика. Он и занялся уборкой водной поверхности от неизвестного вещества.

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