В медучреждения Приморья направят 27 новых санитарных машин

Автопарк учреждений пополняется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото: предоставлено министерством здравоохранения.

В Приморье в рамках национального проекта «Здравоохранение» медучреждения получат 27 санитарных автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в региональном минздраве, это уже вторая поставка санитарных машин, первая была в июле, когда медучреждениям отправили 58 автомобилей. В этот раз их направят в 15 муниципалитетов, а именно в больницы Арсеньева, Артема, Лесозаводска, Находки, Партизанска, Уссурийска, а также Лазовского, Пожарского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского округов и Кировского района.

С начала 2023 года наиболее количество машин получили Партизанская городская больница № 1 (восемь автомобилей) и Пожарская центральная районная больница (семь).

В рамках нацпроекта планируется, что в медучреждения края с 2021 по 2025 годы должно поступить 343 автомобиля.

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