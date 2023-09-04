В Приморье на время перекроют два железнодорожных переезда

Первые ограничения начнут действовать 7 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за плановых ремонтных работ во Владивостоке и в поселке Вольно-Надеждинское на время ограничат проезд по железнодорожным путям. Об этом рассказали в пресс-службе ДВЖД. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В приморской столице ограничат движение по ж/д переезду «ДСК» на Посадской, 20д. Запрет введут 7 сентября в 20:00, действовать он будет до 8 сентября 3:00. Все это время проехать можно будет только по одной полосе.

В поселке Вольно-Надеждинское запретят движение через ж/д пути на станции Надеждинская. Ограничения будут действовать с 8 сентября 21:00 до 9 сентября 7:00. На время проведения планового ремонта автомобилисты могут воспользоваться альтернативным маршрутом – через переезд в районе улицы Дачная.

Водителей просят принять во внимание временные ограничения и с пониманием отнестись к ремонтным работам.

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