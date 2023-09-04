На ВЭФ впервые в мире прозвучит концерт для искусственного интеллекта с Большим симфоническим оркестром

Фото: Росконгресс

В рамках культурной программы VIII Восточного экономического форума 10 сентября во Владивостоке состоится первый в мире концерт, солировать в котором будет система искусственного интеллекта (6+). Симфонию № 1, написанную музыкантом и композитором Петром Дрангой и получившую название «Космос», нейросеть от Сбера исполнит вместе с Большим симфоническим оркестром на Приморской сцене Мариинского театра.

«Композиторская деятельность уже многие годы является основой моего творческого пути, и симфонию „Космос“ я вижу уникальной попыткой объединить возможности технологий искусственного интеллекта и человека во благо. Этот момент очень близок, поэтому сейчас идеальное время для такого эксперимента, главное – подходить ко всему с добрым и открытым сердцем», – прокомментировал Петр Дранга.

Симфония № 1 для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра написана в классической структуре и состоит из четырех частей. В первой и второй частях солирующую партию исполнят музыканты-виртуозы из Китая и будут звучать заранее написанные партии, в которых нейросетевая модель от Сбера SymFormer будет управлять экспрессивностью исполнения прямо на сцене с помощью виртуального синтезатора. А в третьей и четвертых частях зритель уже услышит настоящую импровизацию от SymFormer в режиме реального времени.

Петр Дранга предложил нейросети переосмыслить симфонию, изменяя и дополняя ее, – таким образом, искусственный интеллект станет полноценным участником творческого процесса и соавтором композиции. Этот уникальный проект – прекрасная возможность для демонстрации передовых технологий и разработок в сфере искусственного интеллекта, созданных в Российской Федерации.

Дополнительный элемент выступления – уникальный арт-объект, символизирующий нейромузыканта: «техноматрешка». Центром музыкальной инсталляции станет SberBoom – мощная умная колонка с виртуальным ассистентом «Салют», которая продемонстрирует всем гостям мероприятия, насколько технологии ИИ глубоко проникли в сферу творчества и искусства.

«Традиционно мероприятия фестиваля культуры „Владивостокские сезоны“ занимают важное место в программе Восточного экономического форума. Одной из ключевых задач ВЭФ является упрочение связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и мероприятия в сфере культуры – хорошее этому подспорье. Уверена, такое знаковое событие мирового масштаба, как совместное выступление искусственного интеллекта и академических музыкантов, поспособствует и укреплению статуса России как одного из технологических лидеров в мире, так и укреплению партнерских отношений со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнула руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

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