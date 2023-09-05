В Приморье неуправляемая машина вылетела в кювет, двух человек выбросило из салона

Полиция выясняет все обстоятельства смертельной аварии. Фото: принтскрин видео.

Минувшим вечером в Пожарском районе в Приморье произошла смертельная авария. В ДТП погибли два человека – 32-летний водитель и его 49-летний пассажир, рассказали в пресс-службе УМВД по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария случилась на 284 километре автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток. Мужчина с 13-летним стажем вождения с пассажиром ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. Однако он не справился с управлением, и в итоге автомобиль Mazda Capella вылетел с дороги в кювет и опрокинулся.

Водителя и пассажира выбросило из салона, оба получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались еще до прибытия скорой помощи.

Напомним, что пьяному водителю, по вине которого весной прошлого года погиб человек, вынесли приговор. Пять лет он проведет в колонии-поселении, также ему запретили два с половиной года садиться за руль.

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