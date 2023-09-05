В пригородных поездах в Приморье теперь можно перевозить детей бесплатно

Новые правила также коснулись питомцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

С сентября в Приморье изменили правила в пригородном пассажирском транспорте. Корректировки внесли, чтобы улучшить транспортную безопасность, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Теперь проезд в электричках для детей до семи лет стал бесплатным, однако не допускается без сопровождения взрослых. Без оплаты ребята также смогут попасть в нужное место, если им исполнилось семь лет именно в день отправления.

Но есть и другие изменения: перевозчик может продавать билеты для групп пассажиров по заявкам организаций, испорченные или потерянные билеты на пригородный поезд не возобновляются, также за них не возвращают деньги.

Получить льготный или безденежный билет можно при подтверждении пассажиром при оформлении электронного билета права на льготу.

Ввели запрет на провоз транспорта с двигателем внутреннего сгорания, бесплатно можно взять с собой одну и более пар лыж или сноуборд в одном чехле.

Изменились и правила провоза маленьких собак: брать их без клеток, корзин, контейнеров и так далее можно только на поводке, кошек – под наблюдением владельцев.

Крупных и служебных собак разрешается провозить только в намордниках и с поводком под наблюдением хозяев. Для собаки-проводника необходимо взять документы, подтверждающие ее специальное обучение, также у них должен быть ошейник и намордник, а самому животному необходимо лежать у ног владельца.

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