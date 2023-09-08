Приморцы отреставрировали мемориал советским воинам в зоне СВО

Никто не забыт, ничто не забыто. Фото: принтскрин видео.

Приморцы, прибывшие из Артема в зону СВО, обнаружили там заброшенный мемориал советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Во что превратился когда-то прекрасный памятник, люди сняли на видео, а затем показали, как своими силами придали ему достойный и благородный вид, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Добавили красок, фамилии героев, высеченные из камня и почти стертые, восстановили. На месте серого, забытого, распадающегося на части мемориала. Теперь стоит белоснежный памятник.

«Наши ребята из Артема восстановили его. Никто не забыт, ничто не забыто!», – прокомментировал поступок приморских бойцов губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как волонтеры Большого Камня передали бойцам больше 30 маскировочных сетей. С помощью такой маскировки парни смогут укрывать блиндажи и танки.

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