МегаФон подключил к 4G село в Черниговском районе Приморья

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон

Жителям села Синий Гай в Приморском крае стала доступна связь 4G. МегаФон впервые запустил базовую станцию в этом населенном пункте, обеспечив доступ к скоростному мобильному интернету и цифровой голосовой связи.

Село расположено недалеко от федеральной трассы «Уссури», здесь проживает около 400 человек. Теперь они могут без ограничений выходить в сеть со своих устройств и пользоваться государственными и финансовыми цифровыми сервисами, подключаться к онлайн-обучению, совершать покупки, читать новости и общаться по видеосвязи с родными и близкими.

Мобильный интернет в Синем Гае на средней скорости до 30 Мбит/с позволяет сельчанам активно наращивать мобильный трафик. В месяц они прокачивают через свои устройства около 1400 гигабайт данных и разговаривают по телефону почти 12 тысяч минут. Абоненты могут также звонить через интернет VoLTE, это ускоряет соединение и делает звук лучше. Технология позволяет одновременно общаться по телефону и серфить в интернете без потери качества сигнала.

«В Приморском крае мы строим и модернизируем телеком-объекты в малых населенных пунктах. Это позволяет увеличить зону покрытия 4G в регионе и сделать доступной современную связь для большего количества жителей и гостей Приморья. Благодаря скоростному мобильному интернету в новом учебном году школьники могут пользоваться теми же образовательными сервисами, что и городские ученики, а их родители – решать бытовые и рабочие вопросы дистанционно», – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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