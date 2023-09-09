Сюда не суйтесь: авария с большегрузом стала причиной дорожного затора в Приморье

Весь участок дороги в онлайн-картах окрашен в красный.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»
Приморские автомобилисты предупреждают других водителей об огромной пробке. По словам очевидцев, дорожный затор растянулся на более чем десять километров. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в службе аварийных комиссаров «Автогарант», пробка начинается со стороны села Вольно-Надеждинское в направлении Уссурийска. По словам очевидцев, причиной пробки стало ДТП с участием большегруза и приуса.
В онлайн-картах весь участок дороги окрашен в ярко-красный цвет.
В социальных сетях же жители делятся своим мнением о ситуации:
«Опаздываю на свадьбу сестры»;
«Двухминутный путь преодолеваем уже два часа»;
«За 30 минут проехали 100 метров».
Но есть и те, кто шутит даже в такой обстановке:
«Пока стоим, заказали люстру»;
«Куплю авто ближе к раздольному».
В службе аварийных комиссаров предупредили, что объехать можно через Сиреневку.
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