Одна из самых популярных групп 90-х выступит во Владивостоке

Песни прозвучат в живом исполнении. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

28 сентября во Владивостоке состоится концерт одной из самых популярных групп 2000-х – Plazma. Многим известны такие хиты, как «Take my love», «The Sweetest Surrender», «Mystery» и другие, сообщает “Комсомольская правда – Владивосток».

Песни прозвучат в живом исполнении на концертной площадке «Руки Вверх бар». Начинайте вспоминать тексты любимых хитов, чтобы подпевать их на концерте вместе с любимыми артистами.

Plazma – российская музыкальная группа из Волгограда, работающая в жанрах синти-поп, евро-поп, евродэнс. Одна из первых начала исполнять песни исключительно на английском языке для русскоговорящей аудитории. Финалист отборочного тура международного конкурса «Евровидение-2009». Бессменными участниками коллектива являются Роман Черницын и Максим Постельный. За 32 года существования группа выпустила шесть альбомов, первый из которых вышел в 1991 году.

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