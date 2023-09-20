В Приморье с 19 сентября ищут 13-летнего подростка

Поисковый отряд ПримПоиск распространили ориентировку с описанием ребенка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Артеме пропал 13-летний подросток Борис Бабин. 19 сентября он ушел из дома по улице Жамского и не вернулся. Поисковый отряд ПримПоиск распространил ориентировку с описанием ребенка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мальчик ростом 164 сантиметра, плотного телосложения. Его волосы светло-русого оттенка, короткая стрижка. В последний раз его видели в голубых шортах с черным рисунком, футболке и резиновых тапочках.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (42337) 4-72-47, 4-72-01, 102 или 112 – полиция

8 914 721 22 32, 8 924 334 34 86 – волонтеры

Обновление: найден, жив!

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке несколько дней искали 7-летнего мальчика. Его заметил один из местных жителей и сообщил об этом в полицию. В ближайшее время ребенок будет передан законным представителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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