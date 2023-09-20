В столице приморья из-за подозрительного предмета на пляже оцепили территорию

Кадры с места происшествия. Фото: NBS24

Во Владивостоке 19 сентября пляж бухты Патрокл оцепили полицейские, сотрудники Росгвардии и взрывотехники. Неизвестный предмет, очень похожий на гранату лежал посреди пляжа, люди перепугались не на шутку и поспешили покинуть это место. Позже выяснилось, что это действительно была граната, но только для игры в страйкбол, и угрозы для жизни она не представляла, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД Приморского края.

Страйкбол – это командная военно-тактическая игра на честность с применением специально разработанной мягкой пневматики. И эта самая граната служит для имитации оглушающего взрыва, не более. В ведомстве отметили, что ее отправили на утилизацию.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что юный химик делал бомбы на собственной кухне. Рецепты для изготовления адских смесей студент владивостокского колледжа нашел в Интернете. Первые полкило смеси взорвались прямо в доме. Услышав в общем коридоре малосемейки грохот, из квартир повыскакивали перепуганные соседи. Парень просто не учел особенностей порошка и хранил его как придется, отчего он и бабахнул.

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