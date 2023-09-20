Во Владивостоке катер дважды застрял под мостами в разных районах города

Кадры с места ДТП. Фото: Svodka25

Во Владивостоке продолжается какой-то странный флешмоб, застрявших под мостами и виадуками большегрузов. Но в этот раз в неприятной ситуации оказался грузовик с катером на платформе. Он перегородил движение, а судно впечаталось в возвышенную конструкцию. При этом за один день водитель умудрился дважды устроить подобное ДТП, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сначала водитель попытался противостоять виадуку, двигаясь с Луговой на Спортивную улицу, там у него проехать не получилось. Затем он попробовал пробраться под мостом по направлению в сторону Баляева, но снова не вышло. Страшно представить сколько царапин увидит владелец катера, когда наконец-то на него посмотрит.

Буквально пару дней назад в пригороде Владивостока виадук обрушился на федеральную трассу. Строение снес самосвал, по непонятным причинам, у него был поднят кузов. В тот же день на «Зеленом острове» автовоз не прошел под виадуком и застрял крышей машины на верхнем ярусе. И еще чуть позднее в районе «Седанка Сити» у большегруза отказали тормоза, в результате автомобиль задел несколько легковых автомобилей и врезался в фонарный столб.

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