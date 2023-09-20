Напал из-за отсутствия бахил: в Приморье мужчина накинулся с ножом на медработника

Медработника спас медицинский ящик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье вынесли приговор мужчине за попытку убийства фельдшера. Житель края проведет несколько лет в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История произошла еще летом 2021 года. В квартиру осужденного приехали медики, чтобы проверить здоровье его и жены и помочь ей. Однако выпившему супругу не понравились действия фельдшеров. Как уточнили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе прокуратуры, мужчине не понравилось, что врачи зашли в его дом без бахил.

Алкоголь ударил в голову мужчине, поэтому он схватился за кухонный нож и пригрозил убийством. Вскоре от слов он перешел к действиям и попытался ранить одного фельдшера в живот. Сотрудник скорой помощи не растерялся и выставил перед собой медицинский ящик, что и спасло ему жизнь.

Уголовное дело завели по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам).

Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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