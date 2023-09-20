Паводки в Приморье стали причиной роста инфляции в августе

Годовой темп прироста составил 4,8%. Фото: Даниил ОПАРИН

По информации Дальневосточного ГУ Банка России, цены на продукты и непродовольственные товары в Приморье в августе увеличивались быстрее, чем в июле. Годовой темп прироста составил 4,8%. Эксперты назвали причины резкого увеличения стоимости. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич, из-за тайфуна, который обрушился на Приморье в августе, снизилось предложение местных овощей. Оно и не удивительно, ведь дожди повлияли на урожай жителей края, и теперь людям положена компенсация.

Из-за непогоды в годовом выражении подорожали картофель, капуста, лук, так же быстрее, чем в августе прошлого года, увеличилась стоимость на морковь, огурцы, помидоры, чеснок.

«Кроме того, на фоне ослабления рубля подорожали яблоки, груши и апельсины, а цены на бананы росли быстрее, чем в прошлом месяце».

Ослабление рубля также повлияло на увеличение годового темпа прироста цен на импортные машины. Другой причиной этой ситуации стали ограничения, которые ввела Япония. По данным экспертов, ситуация на авторынке внесла значимый вклад в ускорение приморской инфляции.

А вот цены на услуги в августе росли медленнее, чем в июле, например, уменьшился темп увеличения стоимости гостиниц.

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