Список возглавляет Артем: названы популярные имена для новорожденных в Приморье

Статистику озвучили в краевом департаменте записи актов гражданского состояния. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Приморье озвучили имена для новорожденных, ставшие самыми популярными в 2023 году. Информацией поделились в краевом ЗАГСе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как и в прошлом году, Артем по-прежнему остается популярным именем для новорожденных мальчиков. Также в список попали Александр, Матвей, Михаил и Максим.

Среди женских имен по традиции лидирует София, а за ней следуют Ева, Виктория, Анна и Алиса.

Эксперты также назвали самые редкие имена этого года: среди мальчиков – Харитон, Рихард, Александр, Эдмон, среди девочек – Святослава, Антея, Нина, Мария.

«Есть имена, которые актуальны абсолютно всегда. Их не очень много. Это Александр – кстати, много лет подряд возглавляет российский топ, Максим – тоже никогда не выходил из первой десятки, Екатерина, Анастасия, Софья, Марк и другие».

В ведомстве добавили, что в России имена детей не могут содержать цифры, нецензурную лексику, должности и титулы.

За семь месяцев 2023 года в крае появился на свет 9 161 ребенок: 52% – мальчики, 48% – девочки. Наибольшее количество новорожденных зафиксировали во Владивостоке – 3 378 детей, в Уссурийске – 1 087, Находке – 733, Артеме – 572, Арсеньеве – 258.

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