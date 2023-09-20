Капитан из Приморья незаконно наловил креветки на полмиллиона рублей

По решению суда мужчина обязан возместить ущерб. Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Приморье бывшего капитана осудили на два года условно за незаконный вылов креветки. Ущерб составил полмиллиона рублей. У мужчины было разрешение на вылов рыб различных пород, но он воспользовался служебным положением и добыл и другие деликатесы. За которые ему теперь предстоит выплатить штраф в 520 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«35-летний бывший капитан маломерного рыболовного судна в мае 2022 года находился на промысле неподалеку от побережья Находки. В рыболовный трал помимо рыбы попали более трех тысяч особей различных видов креветки. Капитан судна распорядился оставить ее на борту и сварить», – рассказали в ведомстве.

По решению суда мужчина обязан возместить ущерб, также Находкинский суд принял решение уничтожить орудие совершения преступления – трал.

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