Весточку во все уголки страны можно будет отправить во Владивостоке в День тигра

Открытки созданы на основе детских рисунков. Фото: администрация Владивостока

В последнее воскресенье месяца, 24 сентября, во Владивостоке традиционно пройдет «День тигра», посвященный сохранению самой большой кошки на планете. К этому празднику Почта России и администрация столицы Приморья подготовили серию почтовых открыток с этим великолепным хищником. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Почтовые открытки выпущены по мотивам работ конкурса рисунков «Хозяин уссурийской тайги», в котором приняли участие дети возрастом от пяти до 18 лет. В серии пять открыток с различными изображениями, они изданы общим тиражом в 1000 экземпляров.

"День тигра" проводится в столице Приморья с 2000 года. Фото: администрация Владивостока

«Выпуск открыток с рисунками ко Дню тигра – это большая радость для ребят, участвующих в творческом конкурсе, и повод для гордости их родителей. Уверена, что памятную открытку ребята сохранят на долгие годы и будут с улыбкой вспоминать наш солнечный праздник – День тигра, а весточки с их приветами разлетятся по всей стране», – отметила начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Екатерина Ищук.

Посетители центрального почтового отделения Владивостока, которое находится на улице Верхнепортовая, 2, напротив железнодорожного вокзала, в этот день могут поставить оттиск специального почтового штемпеля «Защитим амурского тигра вместе» на любое почтовое отправление. Здесь же они могут приобрести благотворительные открытки с QR-кодом, отсканировав который, можно попасть на сайт АНО «Центр «Амурский тигр», где собрана вся информация о редком хищнике и мерах по его сохранению на Дальнем Востоке России.

Амурский тигр – это самый крупный подвид тигров на Земле. Основная часть его популяции обитает на территории России. Сплошной учет зверя, проведенный зимой 2021-2022 года, показал, что в нашей стране живет 750 этих хищников, включая тигрят. Благодаря осуществляемым в России мерам по охране тигра, наша страна является одной из немногих в мире, где численность этой полосатой кошки растет.

В России живет 750 редких хищников. Фото: администрация Владивостока

Идею праздника «День тигра», посвященную сохранению редкого хищника, придумал в 90-х годах приморский писатель и охотовед Владимир Тройнин. Во Владивостоке День тигра в 2000 году впервые провели общественные природоохранные организации, а с 2001 года праздник стал официальным городским мероприятием.

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