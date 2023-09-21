Дорога перекрыта: серьезная авария на Второй Речке сковала движение во Владивостоке

Обе машины получили повреждения. Фото: dpscontrol_news.

Серьезная авария произошла на Второй Речке во Владивостоке. На дороге столкнулись два автомобиля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали очевидцы, случилось все на перекрестке Русская – Давыдова в сторону кольца Багратиона. Владелец Kia ехал на дополнительный сигнал светофора, однако водитель не убедился в безопасности маневра и врезался в Toyota Aqua.

У Toyota пострадала боковая дверь, а у Kia передняя часть. Детали последней машины оказались разбросаны по дороге.

Об аварии рассказали очевидцы. Фото: dpscontrol_news.

Очевидцы добавили, что из-за аварии перекрыли полосу.

Напомним, что кольцо Багратиона, а также улицы Русская и Майора Филипова ожидаются большие изменения: здесь хотят увеличить количество полос, чтобы увеличить пропускную способность. О том, какие работы пройдут на участках, можно почитать в нашем отдельном материале.

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