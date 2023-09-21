В Приморье мошенник под видом сотрудника Центробанка получил квартиру и миллион рублей

В полиции завели уголовное дело. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье мошенники продолжают обманывать жителей, примеряя на себя различные роли. Так, якобы сотрудник Центрального банка позвонил мужчине из Находки и убедил его продать квартиру, рассказали в пресс-службе УМВД России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В полицию обратился 56-летний житель Находки. По его словам, ему позвонили с неизвестного номера. Человек представился сотрудником Центрального банка и сообщил, что злоумышленники присвоили себе квартиру приморца, однако имущество еще можно вернуть. Чтобы сохранить помещение, мужчину попросили составить фиктивный договор купли-продажи, а полученные деньги переслать на продиктованный счет.

Испугавшись за свою квартиру, приморец сделал так, как ему велели, и продал квартиру, не подозревая, что сделка на самом деле была настоящей. Таким образом мошенник получил и квартиру, и миллион рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Следователи отдела МВД России по Находкинскому городскому округу завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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