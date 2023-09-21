FESCO поможет «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей

Машины FESCO, курсирующие по дорогам Владивостока. Фото: пресс-служба FESCO

Многофункциональные комплексы «FESCO Помощь», курсирующие по дорогам Владивостока, теперь смогут выполнять социально важную миссию. Благодаря сотрудничеству Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», при поддержке АНО «Центр поиска пропавших людей» современные технологические решения ВМТП будут использоваться в поисках. Соглашение об этом подписали управляющий директор ВМТП Николай Ермолаев и руководитель направления информационных технологий отряда «ЛизаАлерт» Виктор Витюк в рамках Восточного экономического форума.

«Для реализации проекта ВМТП закупил необходимые машины и оборудование. Благодаря использованию в комплексах «FESCO Помощь» новейших российских технологий в области распознавания лиц, повысится эффективность поиска пропавших детей и подростков, лиц пожилого возраста с потерей памяти и людей с ментальными нарушениями, а также других граждан, нуждающихся в медицинской помощи. При обнаружении пропавшего человека сигнал поступает водителю, проинструктированному, как действовать в подобной ситуации», – сообщил Николай Ермолаев.

Многофункциональный комплекс FESCO. Фото: пресс-служба FESCO

«В современном мире для поисков мы используем новые инструменты и технологии, позволяющие гораздо быстрее находить потерявшихся людей. Один из самых простых и эффективных инструментов поиска – обмен оперативной информацией между поисковиками, службами и компаниями, у которых есть технические возможности распознавания лиц. Отряд «ЛизаАлерт» представлен в 64 регионах, но соглашения о сотрудничестве с использованием систем умного видеонаблюдения подписаны только в двух: в Московской области и вот теперь – в Приморском крае. Мы рады, что Дальний Восток в технологическом плане развивается быстрее многих центральных регионов России», – сообщил Виктор Витюк.

Поиск пропавших станет возможен благодаря системе умного видеонаблюдения. Фото: пресс-служба FESCO

Использование системы весьма актуально, так как ежегодно в России пропадают около 180 тысяч людей, из них 80% теряются в городах. По мере развития проекта FESCO и «ЛизаАлерт» будут адаптировать маршруты, чтобы захватить как можно больше районов, где чаще всего пропадают люди. В дальнейшем в проекте планируется задействовать дальнобойщиков FESCO, чьи маршруты проходят по дорогам разного типа.

Руководитель направления информационных технологий отряда «ЛизаАлерт». Фото: пресс-служба FESCO

Решения, внедряемые благодаря сотрудничеству FESCO и «ЛизаАлерт» во Владивостоке, в дальнейшем можно будет масштабировать на Дальний Восток и другие регионы России. Кроме того, в рамках проекта «ЛизаАлерт» будет проводить беседы с детьми и родителями о важных правилах безопасности.

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