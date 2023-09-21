Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил об отставке правительства

Об отставке стало известно 21 сентября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель краевого правительство Вера Щербина заявила, что губернатор Приморья Олег Кожемяко отправил в отставку правительство Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Вера Щербина отметила, что в рамках отставки не планируются серьезные изменения в структуре власти. Особый акцент сделают на сфере градостроительства, сменятся кадры.
«Много вопросов возникает, в частности, по точечной застройке. Рядом с красивыми зданиями находятся разрушенные и заброшенные».
Вера Щербина добавила, что власти будут комплексно развивать территории: где-то выкупят земли, а где-то привлекут инвесторов для облагораживания городов и поселков.
Новый состав краевого правительства огласят в конце октября.
Отметим, что отставка правительства – стандартная процедура после избрания или переизбрания губернатора.
Напомним, что 15 сентября на сцене Мариинского театра прошла инаугурация главы Приморья.
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