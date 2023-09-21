Людям закрыли альтернативный проезд: что происходит в коттеджном поселке в Приморье

Жители пользовались участком дороги десять лет. Фото: принтскрин видео.

Жители поселка Де-Фриз жалуются на то, что единственный удобный проезд на федеральную трассу, которым они пользовались десять лет, перекрывают. 21 сентября на участке приморцы увидели технику и дорожников, которые устанавливают леера. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали жители, они своими силами и за свой счет проложили здесь асфальт и сделали съезд. Дорога была удобна тем, что в случае пробок на федеральной трассе затор можно было обойти через поселок. Однако теперь такой возможности не будет.

«Вместо того, чтобы узаконить дорогу, ее решили зашить, потому что она ни на чьем балансе не находится, присоединять ее не к чему», – отметил житель Де-Фриза.

Корреспондент «Комсомолки» обратился за комментарием в краевое министерство транспорта, где ответили следующее:

«Согласование съездов к автомобильным дорогам осуществляется в установленном действующим законодательством порядке, предполагающем получение согласия владельца автомобильной дороги, содержащего технические условия и требования, подлежащие обязательному исполнению. Действующим законодательством также определено, что съезды, примыкания, устроенные без упомянутого согласия, подлежат ликвидации».

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